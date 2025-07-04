В Дуванском районе построят туристический комплекс за 202 млн рублей

ООО «Янбай» планирует инвестировать в строительство круглогодичного глэмпинг-парка на берегу реки Уфы в Дуванском районе 202 млн руб., сообщила пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова. На предприятии создадут 14 рабочих мест.

Инвестиционный проект рассмотрели на заседании «инвестиционного часа» в правительстве региона. В комплексе планируют разместить около урочища Янбай 15 гостевых домов разной вместимости, банный комплекс, ресторан, чайную и спортивно-туристическую базу. Около комплекса компания обустроит фермерское экологическое хозяйство и прогулочную тропу.

Майя Иванова