Ремонт дорог в пяти районах Уфы обойдется в 216 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы подвело итоги конкурса на ремонт асфальта в Калининском, Кировском, Октябрьском, Ленинском и Демском районах. Контракт заключен с ООО «Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Победитель закупки предложил исполнить контракт начальной ценой 341,6 млн руб. за 216,9 млн руб. (с дисконтом 36,6%). На право заключить договор претендовали еще три участника торгов, их ценовые предложения варьировались от 232,3 млн руб. до 268,2 млн руб.

Дороги необходимо отремонтировать до августа 2026 года. Требуется провести подготовительные работы на площади 156,8 тыс. кв. м, установить дорожные люки, уложить выравнивающее покрытие и построить обочины. Подрядчик должен предоставить двухлетнюю гарантию на верхний слой покрытия, трехлетнюю — на люки и год — на дорожную разметку.

Работы профинансируют бюджеты республики и города.

Майя Иванова