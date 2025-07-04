В Самарской области на перегоне Тургеневка — Георгиевка задымилась платформа грузового поезда

В пятницу, 4 июля, в 05:08 (MSK) на перегоне Тургеневка — Георгиевка Куйбышевской железной дороги произошло задымление одной из порожних платформ грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Задымление ликвидировал пожарный поезд. В результате происшествия пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла. Причины произошедшего выясняются.

Руфия Кутляева