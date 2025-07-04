Посол России в Британии заявил о провале «коалиции желающих» помочь Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что «коалиция желающих» помочь Украине не достигла значимых результатов. По его словам, формальное объединение европейских стран «лишь обозначает присутствие» и не имеет влияния на ход боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Келин

Фото: Dylan Martinez / Reuters Андрей Келин

Фото: Dylan Martinez / Reuters

«Значимых результатов в лоббировании этой авантюры "коалиция" не достигла и превратилась в очередное сборище "друзей Украины"»,— сказал Андрей Келин ТАСС.

По мнению посла, «коалиция» была сформирована в первую очередь с целью привлечения внимания со стороны президента США Дональда Трампа. «В итоге фокус сдвинулся на оказание содействия в обучении украинских военных и повышении боеспособности ВСУ»,— добавил он.

«Коалиция желающих» возникла в начале марта по инициативе британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона. На саммит 27 марта прибыли официальные лица около 30 стран, которые обсудили в том числе укрепление армии Украины и сценарии мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германия берется подносить снаряды».