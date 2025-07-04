Уральцы чаще всего читают Булгакова, Толстого и Лермонтова

Самими популярными для чтения писателями в Свердловской области стали российские классики Михаил Булгаков, Лев Толстой и Михаил Лермонтов, говорится в совместном исследовании «Яндекс Книги» и hh.ru.

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Зарубежная литература представлена именами Эрнеста Хемингуэя и Уильяма Шекспира. В списке нон-фикшн литературы, которую жители Екатеринбурга считают наиболее полезной для работы, лидирует книга Даниэля Канемана «Думай медленно... Решай быстро».

В опросе участвовало более 3 тыс. россиян старше 18 лет. Каждый третий участник исследования сказал, что читает книги ежедневно.

Результаты исследования показывают, что читательские привычки варьируются в зависимости от региона. В Пермском крае предпочитают жанр фэнтези, в Новосибирской области выбирают триллеры, а Калининградской чаще всего читают романтику.

Выбор формата книг разнообразен. Бумажные книги популярны в Приморье, Новосибирске и Челябинске, электронные — в Красноярском и Ставропольском краях, а аудиоформат чаще всего выбирают в Иркутской и Тюменской областях.

Дарья Лемешко