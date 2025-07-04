В Оренбурге в договорах о долевом строительстве выявили положения, ущемляющие права граждан

Прокуратура Дзержинского района Оренбурга внесла представление руководителю строительной фирмы. В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, специализированный застройщик строит многоквартирный дом с привлечением средств граждан. В договорах об участии в долевом строительстве содержатся положения, согласно которым застройщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения взятых на себя обязательств. Подобные условия являются недопустимыми.

Юридическое лицо приняло меры для корректировки условий договоров, заключаются дополнительные соглашения с участниками долевого строительства.

Руфия Кутляева