Рынок торговой недвижимости Петербурга обещает стать рекордным в 2025 году

В 2025 году в Санкт-Петербурге ожидается рекордный ввод торговых центров с 2014 года. К концу года в городе появятся пять объектов общей площадью 136 тыс. кв. м. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что за первое полугодие текущего года в Петербурге было открыто два новых ТЦ совокупной площадью 61 тыс. кв. м. Кроме того, до конца 2025 года планируется запуск крупнейшего торгового центра России — МФТРК Hollywood (GLA 60 тыс. кв. м), а также двух объектов Kronung: в ЖК «Солнечный город» (GLA 3,5 тыс. кв. м) и в Новогорелово (GLA 11,8 тыс. кв. м). С учетом всех запланированных открытий обеспеченность торговыми площадями за год может вырасти почти на 30 кв. м на 1 тыс. человек: с 560 до 589 кв. м.

По итогам II квартала 2025 года средний уровень вакантности в ТЦ Петербурга показал незначительный рост и зафиксировался на уровне 3,5%. Увеличение объема вакантных площадей связано с закрытием ряда крупных ритейлеров, указывают аналитики. В то же время ожидается, что освободившиеся ликвидные помещения будут вновь заняты арендаторами во втором полугодии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доля свободных офисных площадей в Петербурге до конца этого года не превысит 4%.

Вероника Рубина