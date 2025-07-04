Жители Башкирии в числе аутсайдеров рейтинга по количеству свободного времени

У среднестатистического жителя Башкирии в сутки остается 3 часа 35 минут свободного времени, следует из рейтинга, составленного FinExpertiza. Исследование основано на данных Росстата о том, как жители регионов страны распределяют суточное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Место Башкирии в рейтинге — пятое с конца. Меньше времени на досуг остается только у жителей Чувашии (3 часа 20 минут), Якутии (3 часа 27 минут), Хабаровского края (3 часа 29 минут) и Камчатского края (3 часа 30 минут).

Больше всего свободного времени в сутках у жителей Чечни (5 часов 51 минута), Ингушетии (5 часов 36 минут) и Северной Осетии (5 часов 7 минут).

В среднем по России человек располагает 4 часами 7 минутами, которые может потратить на досуг. У жителей Москвы ежедневно есть 4 часа 29 минут свободного времени, Санкт-Петербурга — 3 часа 58 минут.

Майя Иванова