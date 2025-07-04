Продажи автомобилей в России в июне сократились до 90 тысяч

Объем продаж новых легковых автомобилей в России в июне сократился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в «Автостате». Всего за этот период продано 90,12 тыс. машин.

Опрошенные собеседники «Ъ» указали, что результаты продаж автомобилей в июне, как правило, выше, чем в мае. Они объяснили это большим количеством праздничных дней.

«Автостат» также подсчитал, что лидером продаж в июне осталась Lada (24,17 тыс. штук; -5,4%). Второе место занял Haval (9,17 тыс.; -13,7%), третье — Chery (8,86 тыс.; -9,4%).

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