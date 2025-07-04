Президент ЮГК получил орден в Хакасии после иска об изъятии его активов

На концерте, посвященном дню рождения Республики Хакасия, 3 июля президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова наградили региональным орденом «За заслуги перед Хакасией». Об этом сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

В этот же день Советский районный суд Челябинска принял иск Генпрокуратуры об обращении акций «Южуралзолота» и других 10 предприятий господина Струкова в доход государства.

Иск к Константину Струкову направили сразу же после обысков офисов ЮГК и аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске сотрудниками ФСБ и СКР 2 июля. Мероприятия были связаны, по данным источника в правоохранительных органах, с ранее возбужденными уголовными делами по нарушениям природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. Компания сообщила, что не прекращала работу из-за обысков. Акции ЮГК в этот день упали на 12%.

После, 3 июля, Советский районный суд принял иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства активов Константина Струкова в золотодобывающем предприятии и еще 10 его организациях. По мнению ведомства, бизнесмен незаконно получил компанию под контроль, используя свое должностное положение (он также является заместителем председателя законодательного собрания Челябинской области). Ответчиками по делу выступают сам господин Струков, его дочери Анастасия и Евгения, а также несколько доверенных лиц. После этих новостей акции ЮГК упали еще на 15%. Утром 4 июля стоимость ценных бумаг выросла на 1,5% к предыдущему торговому дню.

Виталина Ярховска