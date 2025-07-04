В Астраханскую область на летний отдых прибыли 49 детей из ЛНР

В Астраханскую область на летний отдых приехали дети из Кременского округа Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Сегодня, 4 июля, в астраханский лагерь прибыли 49 школьников. За лето там отдохнут в общей сложности 250 несовершеннолетних из ЛНР.

В настоящее время в лагере находятся 200 астраханских детей. Ребята из ЛНР проведут в учреждении две недели. После приедут еще 50 детей на вторую июльскую смену.

Павел Фролов