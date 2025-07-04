Движение по Петергофскому шоссе и улице Адмирала Трибуца ограничат из-за ремонта

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения, которые начнут действовать с 4 июля в двух районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Красносельском районе в связи с производством работ по реконструкции водопровода на срок с 4 июля по 4 сентября ограничивается движение транспорта по боковому проезду Петергофского шоссе — от улицы Адмирала Черокова до улицы Кузнецова, включая перекрестки.

Помимо этого, в той же локации с 22:00 4 июля до 07:00 7 июля ограничения вводятся при движении по улице Адмирала Трибуца — на участке от улицы Адмирала Коновалова до бокового проезда Петергофского шоссе, с закрытием движения по улице Адмирала Трибуца в направлении от улицы Адмирала Коновалова к боковому проезду Петергофского шоссе.

Предлагаемый объезд: по улицам Доблести, Рихарда Зорге, Кузнецова и далее — по Петергофскому шоссе, улицам Адмирала Трибуца, Катерников, Адмирала Коновалова, проспекту Героев и улице Адмирала Черокова.

В Московском районе на период с 4 июля по 11 октября ограничивается движение по Витебскому проспекту — от Заставской до Парковой улицы, в также по Воздухоплавательной улице — от Парковой до Лиговского проспекта и по самому Лиговскому у пересечения с Воздухоплавательной улицей. Там продолжаются работы по размещению временных ограждений.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что движение по Приморскому шоссе в Петербурге будет ограничено из-за переустройства инженерных сетей до конца августа.

Андрей Цедрик