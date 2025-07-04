В Якутии начал работу новый угольный разрез Кабактинский

В Нерюнгринском районе Якутии ввели новый угольный разрез. По информации пресс-службы главы и правительства республики, АО «Кабактинское» имеет подтвержденные запасы 127 млн т угля и предполагаемые ресурсы в 1,2—1,7 млрд т.

Подготовка месторождения к промышленной разработке велась с 2024 года. Предприятие планирует на первом этапе выйти к 2027 году на проектную производственную мощность — 750 тыс. т добычи угля в год на первом участке.

Глава Якутии Айсен Николев отметил, что открытие Кабактинского угольного разреза — важное событие для угольной отрасли России. «Несмотря на все сложности, беспрецедентные санкции против нас, мы идем вперед. В Якутии практически каждый месяц открываются новые производства и объекты. Уверен, компания реализует все свои производственные планы»,— подчеркнул он.

«К открытию разреза мы шли быстро. От дня принятия решения до первой тонны прошло всего четыре месяца… Для нас очень важно сохранить традиции, исторический уклад жизни местных жителей. Особенно для нас важны вопросы экологии. Мы, безусловно, будем работать и восстанавливать после себя земли. Это заложено в проекте»,— отметил директор по производственным операциям компании «СУЭК» Александр Логинов.

Якутия занимает второе место по добыче угля в РФ и является лидером угледобывающей отрасли на Дальнем Востоке. В 2024 году в регионе добыто более 49 млн т угля. На экспорт из Якутии в прошлом году направлено 26,4 млн т угля.

Николай Борисов, Якутск