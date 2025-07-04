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Коммерсантъ FM
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Как правительство предлагает повысить пошлины*

Услуга Действующая пошлина, руб. Предлагаемая пошлина, руб.
Выдача водительских прав 2000 4000
Выдача водительских прав нового поколения 3000 6000
Выдача международных водительских прав 1600 3200
Получение паспорта транспортного средства (ПТС) 800 1200
Внесение изменений в ПТС 350 525
Выдача свидетельства о регистрации ТС (бумага) 500 1500
Выдача свидетельства о регистрации ТС (пластик) 1500 4500
Регистрация ТС с выдачей госномера на авто 2000 3000
Регистрация мотоцикла с выдачей госномера 1500 2250
Выдача номера типа «Транзит» (бумага) 200 300
Выдача номера типа «Транзит» (металл) 1600 2400
Получение разрешения на изменение конструкции ТС 1000 3000
Внесение изменений в базу данных техосмотра 500
Выписка из госреестра ТС 500
Выдача разрешения на перевозку опасных грузов 1500 2250
Постановка на учет иностранца по месту пребывания 500
Регистрация иностранца по месту жительства 420 1000
Продление срока временного пребывания иностранца 1000
Продление срока действия разрешения на работу, выданного иностранцу 4200
Выдача или переоформление патента 4200

*Законопроект, одобренный правительством 3 июля.

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