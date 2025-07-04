Как правительство предлагает повысить пошлины*

Услуга Действующая пошлина, руб. Предлагаемая пошлина, руб. Выдача водительских прав 2000 4000 Выдача водительских прав нового поколения 3000 6000 Выдача международных водительских прав 1600 3200 Получение паспорта транспортного средства (ПТС) 800 1200 Внесение изменений в ПТС 350 525 Выдача свидетельства о регистрации ТС (бумага) 500 1500 Выдача свидетельства о регистрации ТС (пластик) 1500 4500 Регистрация ТС с выдачей госномера на авто 2000 3000 Регистрация мотоцикла с выдачей госномера 1500 2250 Выдача номера типа «Транзит» (бумага) 200 300 Выдача номера типа «Транзит» (металл) 1600 2400 Получение разрешения на изменение конструкции ТС 1000 3000 Внесение изменений в базу данных техосмотра – 500 Выписка из госреестра ТС – 500 Выдача разрешения на перевозку опасных грузов 1500 2250 Постановка на учет иностранца по месту пребывания – 500 Регистрация иностранца по месту жительства 420 1000 Продление срока временного пребывания иностранца – 1000 Продление срока действия разрешения на работу, выданного иностранцу – 4200 Выдача или переоформление патента – 4200