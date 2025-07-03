Ушаков заявил, что Путин и Трамп во время разговора были «на одной волне»

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа шел «на одной волне», был откровенным и конкретным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом, хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным,— сказал господин Ушаков (цитата по "РИА Новости"). — Президенты, естественно, продолжат свое общение в ближайшее время».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили украинский кризис и вопрос продолжения российско-украинских мирных переговоров, а также ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке.

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 14 июня. Тогда президенты обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном. Президент России проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле 2 июня.

До этого лидеры созванивались 4 июня. Президент США назвал ту беседу хорошей, но безрезультатной. Главы двух стран обсуждали конфликт на Украине и ядерную программу Ирана.

Анастасия Домбицкая