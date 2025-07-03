Забастовка французских авиадиспетчеров приведет к отмене 1500 рейсов в Европе

Во Франции сегодня началась забастовка авиадиспетчеров, которая продлится два дня. Из-за нее только во Франции сегодня были отменены 933 рейса, сообщает Le Figaro со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны. В свою очередь, ведущая европейская ассоциация авиакомпаний Airlines for Europe подсчитала, что за два дня забастовки будут отменены 1500 рейсов, что «затронет почти 300 тыс. пассажиров» по всей Европе.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что забастовка диспетчеров обойдется авиакомпаниям в «миллионы евро». По подсчетам Eurocontrol, европейской организации по обеспечению безопасности в гражданской авиации, каждая минута задержки рейса в среднем обходится авиакомпаниям в €100, а каждый отмененный вылет — в €18,57 тыс.

В забастовке участвуют два крупнейших профсоюза авиадиспетчеров Франции. Они протестуют против введения новой системы контроля присутствия диспетчеров на рабочем месте. По данным Главного управления гражданской авиации, в забастовке сегодня участвуют 26,2% членов профсоюзов, то есть 272 диспетчера со всей страны.

Кирилл Сарханянц