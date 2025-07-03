Аэропорты Ижевска и Нижнекамска возобновили работу

В аэропортах Ижевска и Нижнекамска (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушные гавани приостанавливали работу почти на три часа. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Пресс-служба республики Татарстан в 17:26 мск объявила об отмене режима беспилотной опасности. Его также отменили на территории Удмуртии.

Сведений об ударах беспилотников по республике Татарстан не приводится. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что по региону ударили два БПЛА, один из них попал в технические сооружения.