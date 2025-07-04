Бывшего мэра Луганска взорвали в день освобождения

3 июля, в день, когда в ЛНР отмечают освобождение республики, в результате теракта погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов. Взрыв прогремел, когда господин Пилавов входил в административное здание на улице Тараса Шевченко. Смерть градоначальника наступила от минно-взрывной травмы, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. В СУ СКР по региону возбудили уголовное дел (ст. 205 УК РФ), а глава ЛНР Леонид Пасечник назвал происшедшее «подлым терактом». Рассматриваются различные версии происшедшего, по одной из них, экс-чиновника могла подорвать террористка-смертница.

Господин Пилавов возглавлял администрацию Луганска в самое трудное для республики время — с 2014 по 2023 год.

Никита Черненко