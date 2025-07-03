В челябинских офисах компаний, связанных с главой «ЮГК» Струковым, прошли обыски

Силовики в Челябинске провели обыски в офисах ряда компаний, связанных с зампреда заксобрания Челябинской области и главой группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) Константином Струковым. Они прошли в рамках возбужденного уголовного дела о хищении. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Сегодня Советский районный суд Челябинска принял иск Генпрокуратуры об обращении акций «Южуралзолота» и других 10 предприятий господина Струкова в доход государства. По нему наложили обеспечительные меры, изъяты акции, доли в уставных капиталах и незаконное полученное имущество. По данным «Ъ», общая стоимость активов оценивается в 200 млрд руб.

Как считает надзорное ведомство, депутат получил контроль над предприятиями за счет своей должности. Для сокрытия участия в ЮГК он оформил актив на кипрский офшор Ugold Limited. Номинальным руководителем господин Струков назначил свою дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии.

Предварительное слушание по иску назначили на 8 июля. Пока уголовное дело возбуждено лишь по факту, Константин Струков в нем никак не фигурирует. На фоне происходящего акции «Южуралзолота» упали на 17%.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «В золоте нашли коррупцию».

Никита Черненко