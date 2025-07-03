Finexpertiza: Орловская область попала в топ-10 по свободному времени населения

По итогам 2024 года жители Орловской области попали в первую десятку регионов по объему свободного времени. У жителей региона в среднем есть по по 4 часа 33 минуты в день на отдых, при том, что по России этот показатель составляет 4 часа 7 минут. Это следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По этому показателю Орловская область занимает восьмое место в стране, на первом расположилась Чечня с результатом 5 часов 51 минута. Худший результат зафиксирован в Чувашии, где население отдыхает по 3 часа 20 минут.

В Липецкой области свободное время в среднем составляет 4 часа 24 минуты, в Белгородской — 4 часа 2 минуты, в Тамбовской — 4 часа, а в Курской — 3 часа 57 минут. Худший результат в Черноземье зафиксирован в Воронежской области, где жители могут рассчитывать только на 3 часа 53 минуты свободного времени.

Анализ основан на данных выборочного наблюдения использования суточного времени населением, проведенного Росстатом в 2024 году. В опросе приняли участие члены 45 тыс. домохозяйств в возрасте от 15 лет из всех регионов России. Участники вели дневники и отвечали на вопросы интервьюеров о распределении своего времени между различными видами деятельности.

По итогам прошлого года в Черноземье выросло употребление всех видов алкоголя, самые большие показатели во всех областях макрорегиона выпало на долю пива и пивной продукции.

Ульяна Ларионова