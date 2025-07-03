В Гатчине возбудили уголовные дела из-за махинаций с жильем для сирот

В Ленинградской области силовики задержали председателя комитета по опеке и попечительству администрации Гатчинского округа, нескольких риэлторов и одного предпринимателя. В их отношении возбудили уголовные дела: следствие считает, что они извлекали выгоду на покупке жилья для сирот. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, фигуранты завышали начальную цену контрактов на покупку квартир. Разницу между реальной и завышенной стоимостью они присваивали себе. На этом они заработали более 3 млн руб., считают в СКР. Задержанным еще не предъявили обвинения. Имена фигурантов не приводятся.

Уголовные дела были возбуждены после того, как руководитель следственного управления СКР по Ленинградской области Сергей Сазин приехал в Гатчину и пообщался с сиротами, чьи права были нарушены, пишет пресс-служба. Сотрудники ведомства продолжают расследование.