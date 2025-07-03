Следствие выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре под Пензой

В Нижнеломовском районе Пензенской области следствие приступило к проверке по факту смерти мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, пожар произошел утром сегодня, 3 июля, в доме в переулке Ткачева города Нижний Ломов. В ходе тушения огнеборцы нашли мертвого 45-летнего мужчину. На его теле не выявили каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия.

Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, они примут процессуальное решение.

Павел Фролов