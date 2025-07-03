«Евраз» представил новый бренд мелющих шаров «Шармакс»

Презентация нового бренда линейки мелющих шаров «Шармакс», который разработал «Евраз», прошла в Екатеринбурге на форуме «Измельчение минерального сырья. Технологии, материалы, практика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал»

Мелющие шары используются в цветной и черной металлургии для измельчения руды.

Как сообщил пресс-центр холдинга, «Шармакс» продолжает премиальную линейку продуктов «Евраза». Ранее компания представила бренды «Армакс» и «Балмакс» для арматуры и стального двутавра. Мелющие тела под маркой «Шармакс» выдерживают высокие нагрузки, используются при сложных режимах измельчения и нестабильных параметрах работы, отметили в компании.

Ранее «Евраз» анонсировал планы на увеличение мощности производства мелющих шаров, «учитывая текущие потребности рынков РФ и СНГ и перспективы роста спроса». В 2027-2028 годах холдинг планирует строительство новых шаропрокатных станов и линий по производству мелющих шаров на «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле и «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке, которые суммарно выпускают свыше 350 тыс. тонн шаров разных параметров. С вводом новых мощностей производство мелющих шаров вырастет на 200-250 тыс. тонн с расширением продуктового ряда.

Виктория Биц