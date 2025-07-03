Хинштейн пообещал увековечить память погибшего под Курском генерала Гудкова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память о замглавкоме ВМФ Михаиле Гудкове. О смерти генерала в курском приграничье ранее сообщило Минобороны. Губернатор Приморья Олег Кожемяко указывал, что бывший командир 155-й бригады Тихоокеанского флота умер, «выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @hinshtein Фото: @hinshtein

Александр Хинштейн заявил, что «155-ая бригада для Курской области стала особенной». По его словам, «морпехи при освобождении Курской земли демонстрировали беспримерный героизм». Он также отметил, что 21 февраля президент РФ подписал указ о присвоении подразделению почетного наименования «Курская».

«Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь», — добавил губернатор.

Михаил Гудков возглавлял 155-ю бригаду с 2021 года по начало 2025-го. В начале российской СВО подразделение участвовало в боях под Киевом, после чего Владимир Путин присвоил бригаде звание гвардейской. В 2024 году она была переброшена в Курскую область для ведения боевых действий против вторгшихся в регион ВСУ.