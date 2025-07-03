«Южуралзолото» не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистую прибыль компании за прошлый год решено не распределять из-за ее отсутствия.

Сегодня Советский райсуд Челябинска принял иск об обращении в доход государства акций «Южуралзолота». Рассмотрение иска назначено на 8 июля. Обеспечительные меры касаются еще 10 других предприятий зампреда законодательного собрания Челябинской области от «Единой России» Константина Струкова. Надзорное ведомство считает, что он получил контроль над компаниями за счет своей должности и положения в органах госвласти.

ЮГК занимает четвертое место по производству золота в России. Инфраструктура компании состоит из десяти месторождений рудного золота, семи месторождений, где ведется доразведка и подготовка к добыче, и восьми перерабатывающих предприятий.