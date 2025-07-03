«АиФ»: погибший генерал Гудков должен был участвовать в реформе морской пехоты

Командование ВС РФ планировало использовать боевой опыт замглавкома ВМФ Михаила Гудкова для реформы сил морской пехоты. Об этом сообщают «Аргументы и факты». Генерал-майор погиб 2 июля в приграничном районе Курской области.

Как пишет издание, военное руководство планировало вернуться от бригадной организации частей к дивизионной. «На базе бригад в стране планировали создать дивизии морской пехоты, — говорится в статье, — оснастив их тяжелым вооружением и авиацией».

Михаил Гудков занимал должность командира 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с 2021 года по весну 2025-го. Далее он был назначен заместителем главнокомандующего Военно-морского флота. На этом посту генерал курировал береговые войска и подразделения морской пехоты, уточняет «АиФ».

В 2023 году Михаил Гудков получил звание Героя России. В 2024 году его бригада была переброшена в Курскую область для участия в боевых действиях против ВСУ.