ЦБ предложил обязать банки проверять доходы покупателей жилья в рассрочку

Центробанк готов предусмотреть возможность запрашивать у покупателей жилья справку об официальных доходах, если они совершают покупку с помощью рассрочки. Заниматься проверкой доходов должны будут банки, которые предоставляют возможность такой оплаты. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Данилов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Данилов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Банки говорят: ну как же так, мы не сторона договора, рассрочка — это договор между застройщиком и человеком. Я не вижу здесь никакой проблемы. Человек же открывает эксроу-счет в банке, первоначальный взнос по рассрочке все равно в банк приносит. Что мешает в этот момент, по договору между двумя сторонами, по согласию человека, принести справку о доходах»,— сказал господин Данилов (цитата по «РИА Новости»).

В июне ЦБ рекомендовал банкам при кредитовании застройщиков оценивать все риски по проекту, особенно если существенная доля жилья продается в рассрочку. Вместе с тем регулятор сообщил, что в первом квартале 2025 года доля рассрочек в сделках купли-продажи на первичном рынке достигла 40%,

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Риски встраиваются в рассрочку».