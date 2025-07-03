Аэропорт Ульяновска возобновил работу

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Воздушная гавань ограничивала работу почти на пять часов.

Ранее сегодня ограничения были сняты в аэропортах Казани и Самары (Курумоч). Они вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в 13:11 мск заявил о снятии режима беспилотной опасности в регионе. Он предупредил, что работа мобильного интернета по-прежнему ограничена.