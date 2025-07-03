Пропалестинским активистам, атаковавшим британскую авиабазу, предъявили обвинения

Подразделение британской полиции, занимающееся противодействием терроризму, предъявило обвинения четырем активистам пропалестинской группировки Palestine Action. Их обвиняют в сговоре для проникновения в запретную зону с целью преднамеренного ущерба безопасности или интересам Великобритании, а также в сговоре для нанесения преступного ущерба. Активисты, которым от 22 до 35 лет, остаются под стражей. 3 июля состоится первое судебное слушание.

В конце июня четверо людей ворвались на крупнейшую британскую авиабазу Брайз-Нортон и повредили два самолета в знак протеста против военной поддержки Израиля. Группировка Palestine Action опубликовала видео, на котором несколько человек в масках распылили красную краску на самолеты Airbus Voyager и повредили их ломами и молотками. Кроме того, они нанесли красную краску на взлетно-посадочную полосу в качестве «символа кровопролития в Палестине». Полиция оценила масштаб ущерба самолетам и авиабазе в 7 млн фунтов ($9,5 млн).

2 июля британский парламент проголосовал за то, чтобы признать Palestine Action террористической организацией.

Яна Рождественская