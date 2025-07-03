В Центробанке не слышали об угрозе акциям миноритариев ЮГК

Банк России (ЦБ) не получал данных о прямой угрозе акциям Группы компаний «Южуралзолото», которыми владеют миноритарии. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Конечно, за этой ситуацией надо следить очень внимательно, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены»,— сказал он во время Финансового конгресса ЦБ (трансляция велась на сайте мероприятия).

Господин Чистюхин подчеркнул, что государство имеет право защищать свои интересы, если в отношении каких-то компаний были совершены противоправные действия.

Как выяснил «Ъ», Генпрокуратура планирует обратить в доход государства компанию ЮГК Константина Струкова. По данным надзорного ведомства, он незаконно получил контроль над «Южуралзолото» и еще десятью компаниями, используя свои должности и положение в органах власти. Накануне ФСБ и СКР провели обыски в компаниях депутата и изъяли документы.

Подробнее о ЮГК — в справке «Ъ».