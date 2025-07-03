В Саратове возбудили дело о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму более 500 тысяч

В Саратове следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму более 500 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Октябрьского района Саратова выяснила, что глава подрядной организации с июля 2024 года по январь 2025 года ненадлежащим образом выполнил капремонт внутридомовой инженерной системы холодного и горячего водоснабжения. Далее он передал управляющей компании документы с недостоверной информацией об объеме и качестве использованных материалов на сумму более 500 тыс. руб.

Выяснилось, что некоторых материалов не было в наличии, работы не проводились. Глава организации потратил полученные деньги по своему усмотрению. Надзорное ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела.

Павел Фролов