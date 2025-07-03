В Самарской области лишили гражданства РФ не вставших на воинский учет мигрантов

В Самарской области сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства РФ в отношении четырех «новых граждан». Они приобрели российское гражданство в 2024 году и не исполнили обязанность по постановке на воинский учет, сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Правоохранители заявили, что уроженцы сопредельных государств 1982, 1989, 1991 и 1978 годов рождения во время процедуры приема в гражданство РФ сообщили заведомо ложные сведения в отношении принимаемых на себя обязательств.

В установленном законом порядке мигрантам были вручены уведомления о прекращении гражданства РФ.

«Также им разъяснили их дальнейшие действия, необходимые по прохождению необходимых процедур, предусмотренных законодательством»,— добавили в полиции.

Алексей Алексеев