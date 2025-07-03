Маск призвал «отправить МКС на пенсию»

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что пришло время отправить Международную космическую станцию (МКС) «на пенсию». По его мнению, нужно сосредоточиться на Марсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / File Photo / Reuters

Предприниматель отреагировал на пост о том, что из-за принятого Сенатом масштабного законопроекта президента Дональда Трампа научные миссии NASA лишили финансирования, а вместо этого миллиарды направят миссиям, «которые, вполне возможно, не полетят».

«Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе»,— написал господин Маск в соцсети X.

В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Илон Маск работает над пересмотром программ и финансирования NASA. По данным WSJ, миллиардер намерен направить средства агентства на разработки для полета на Марс. Господин Маск публично анонсировал полет корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года.