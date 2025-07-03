Маск призвал «отправить МКС на пенсию»
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что пришло время отправить Международную космическую станцию (МКС) «на пенсию». По его мнению, нужно сосредоточиться на Марсе.
Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / File Photo / Reuters
Предприниматель отреагировал на пост о том, что из-за принятого Сенатом масштабного законопроекта президента Дональда Трампа научные миссии NASA лишили финансирования, а вместо этого миллиарды направят миссиям, «которые, вполне возможно, не полетят».
«Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе»,— написал господин Маск в соцсети X.
В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Илон Маск работает над пересмотром программ и финансирования NASA. По данным WSJ, миллиардер намерен направить средства агентства на разработки для полета на Марс. Господин Маск публично анонсировал полет корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года.