Житель Тольятти осужден за производство 55 кг прекурсоров наркотических средств

Сызранский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Тольятти. Он обвинялся в незаконном производстве прекурсоров наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в сентябре 2023 года мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами на незаконное производство прекурсоров наркотических средств.

На территории своего частного домовладения он переоборудовал надворную постройку для лаборатории. Соучастники предоставили ему оборудование и химические компоненты для синтеза.

Его преступная деятельность была пресечена в декабре 2024 года. Правоохранители изъяли 55 кг прекурсоров.

Суд назначил тольяттинцу наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении его соучастников выделено в отдельное производство.

Алексей Алексеев