Росприроднадзор оштрафовал ООО «Русагро-Балаково» за экологические нарушения

Росприроднадзор обязал ООО «Русагро-Балаково» заплатить штраф за системные экологические нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки Росприроднадзор обнаружил ряд серьезных нарушений природоохранного законодательства в деятельности ООО «Русагро-Балаково». Среди них искажение информации в экологических документах, нарушение правил эксплуатации газоочистного оборудования, неуплата за размещение неучтенных отходов, использование неисправных установок для контроля выбросов. Также речь идет о недостоверном учете отходов и ошибках в их классификации и нарушениях в программе производственного экологического контроля. Росприроднадзор проконтролирует устранение выявленных нарушений.

ООО «Русагро-Балаково» зарегистрировано 29 июня 2020 года в поселке Затонский Балаковского района. Организация производит нерафинированные растительные масла. Гендиректором с мая этого года числится Антон Леонов. Единственным учредителем выступает АО «Эталон». В 2024 году выручка ООО «Русагро-Балаково» выросла до 32 млрд руб. При этом чистая прибыль снизилась до 38,8 млн руб.

Павел Фролов