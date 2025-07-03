В Биробиджане произошел взрыв газа в жилом доме

На улице Набережной в Биробиджане произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Еврейской автономной области. На место происшествия прибыли 10 спасателей и три единицы техники.

По данным МЧС, при взрыве пострадал мужчина, у него ожоги конечностей. Пострадавшего передали врачам для оказания необходимой помощи. Информация о других пострадавших уточняется.

Спасатели продолжают работать в доме, чтобы исключить угрозу распространения огня и выяснить обстоятельства ЧП.