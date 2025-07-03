В Самарской области в июне пригородными поездами «Ласточка» воспользовались 164,6 тысяч пассажиров

В июне 2025 года в Самарской области более 164,6 тыс. пассажиров воспользовались пригородными поездами «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По направлению Новокуйбышевская — Самара — Тольятти передвигались 133,7 тыс. человек. 16,7 тыс. пассажиров воспользовались «Ласточкой» по направлению Самара — Жигулевск и 14,3 тыс. человек — Самара — Сызрань.

Руфия Кутляева