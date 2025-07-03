Под Астраханью упавшему в траншею мальчику компенсируют моральный вред

В Астраханской области взыскали компенсацию морального вреда в пользу мальчика, который получил телесные повреждения в результате падения в открытую водопроводную траншею. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Красноярского района Астраханской области выяснила, что 10-летний мальчик пострадал в ноябре прошлого года, когда возвращался после учебы домой. Он упал в траншею, которая появилась после замены ветхого участка на сетях холодного водоснабжения. Ребенку потребовалась помощь медиков.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура района попросила Красноярский районный суд взыскать с муниципального предприятия компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего мальчика. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов