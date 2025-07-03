В Оренбуржье планируют пересдать один из предметов более 900 участников ЕГЭ
Дополнительные дни по пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) назначены на 3 и 4 июля. В текущем году пересдать один из предметов в регионе планируют более 900 выпускников. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В регионе организована работа восьми пунктов проведения экзаменов. Пересдача экзамена дает возможность улучшить свой результат, что может сыграть важную роль при поступлении в вузы.
3 июля выпускники могут пересдать иностранные языки (письменная часть), информатику, литературу, русский язык, физику, химию. 4 июля есть возможность пересдать биологию, географию, базовую и профильную математику, иностранные языки (устная часть), историю, обществознание.