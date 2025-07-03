Житель Балашова пойдет под суд за гибель в ДТП 76-летней велосипедистки

Балашовский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о смертельном ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ) в отношении 68-летнего жителя Балашова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, дорожная авария произошла около 13:20 19 июля прошлого года в районе дома № 24 Б по ул. Титова в Балашове. Там фигурант на автомобиле «Лада Гранта» сбил супружескую пару. 76-летние муж и жена ехали на велосипедах в попутном направлении по правому краю проезжей части.

В результате ДТП женщина скончалась на месте, а здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. Фигурант не признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов