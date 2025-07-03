В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен на территории Ульяновской области утром в среду, 3 июля. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

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В связи с этим в аэропорту Баратаевка в Ульяновске Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов в условиях повышенной угрозы.

Также утром в четверг закрылся аэропорт Курумоч в Самаре. Над территорией региона был сбит один беспилотник. В Самарской и Ульяновской области ограничена работа мобильного интернета.

Георгий Портнов