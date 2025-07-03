Житель Астрахани стал фигурантом дела о мошенничестве при получении соцвыплат

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил в отношении 41-летнего местного жителя уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в мае прошлого года фигурант подал необходимые документы в центр социальной поддержки населения Советского района Астрахани, чтобы получить выплаты на поддержку предпринимательской деятельности. В бизнес-плане мужчина указал ложную информацию о том, что якобы будет заниматься установкой и монтажом дверей различных типов.

С фигурантом заключили социальный контракт, он получил 350 тыс. руб. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению. Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ.

Павел Фролов