В Оренбуржье из-за нарушений повторно проведут конкурс на стройку школ

Оренбургское УФАС выявило ряд недостатков в конкурсной документации на строительство школ в Оренбургской области. В связи с этим ведомство обязало администрацию Оренбургского района скорректировать извещения и вернуть процедуры на стадию приема заявок. Об этом сообщил глава Оренбургского район Василий Шмарин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Торги касаются строительства школ в селах Южный Урал и Ивановка. Каждая из них будет рассчитана на 1135 мест.

Во время проведения конкурса в Оренбургское УФАС поступили жалобы. Однако ведомство сочло их необоснованными и отклонило.

Георгий Портнов