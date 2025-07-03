Природный пожар охватывает нацпарк «Шантарские острова»

На острове Большой Шантар в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края 2 июля в 12:49 местного времени обнаружено значительное возгорание на территории лесничества «Национальный парк ”Шантарские острова”», сообщает 3 июля, пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приамурье». Вчера к вечеру огнем было охвачено 136 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно метеосводке, возгорание произошло из-за прошедших накануне сухих гроз. Поскольку территория относится к зоне космомониторинга, труднодоступной местности и к зоне лесоавиационных, руководство ФГБУ обратилось за помощью в тушении к Дальневосточной базе авиационной охраны лесов (КГСАУ «ДВ авиабаза»). Поставлены в известность Минприроды РФ и Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, говорится в сообщении.

Как сообщал «Ъ», на территории нацпарка «Шантарские острова» с 23 мая действует особый противопожарный режим. До этого федеральная структура объявила аналогичную меру на всех своих подведомственных особоохраняемых природных территориях (ООПТ). «Заповедное Приамурье» контролирует три заповедника, два нацпарка, четыре заказника, а также одну территорию со статусом памятника природы.

По данным метеостанции на острове Большой Шантар, сегодня с 7:00 до 13:00 там прошли обильные осадки, что поможет тушению.

Эрнест Филипповский, Хабаровск