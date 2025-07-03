Против томича, бросившего муляж гранаты в салон автомобиля ГАИ, возбуждено дело

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), сообщили в СКР по Томской области.

Как установило следствие, 29 июня томич, передвигаясь на личном автомобиле по улице Береговой, был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, подозреваемый бросил в салон патрульного автомобиля муляж гранаты Ф-1, внешне схожий с ее боевой версией.

Фигурант дела признал свою вину и сотрудничает со следствием, отметили в СКР по региону. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Томичу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Михаил Кичанов