Главные новости к утру 3 июля

США исключили из санкций против Сирии компанию «Рособоронэкспорт», входящую в госкорпорацию «Ростех».

В первом полугодии спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости вырос на 6,5% к концу прошлого года. Позитивный тренд наметился после цикла снижения, продиктованного сложностями с платежами.

Стоимость перевалки угля снижается под давлением плохой рыночной конъюнктуры. Портовые склады затоварены, и стивидоры вынуждены работать почти на грани рентабельности: по разным оценкам, на складских площадках находятся почти 50 млн тонн угля — около 26% всего экспорта за 2024 год.

Как выяснил «Ъ», тариф на передачу электроэнергии могут дополнительно увеличить на 15 процентных пунктов в Забайкалье, Хакасии, Бурятии и Красноярском крае. Там расположены наиболее проблемные филиалы «Россети Сибирь», мера будет направлена на погашение накопленных долгов компании. По оценкам аналитиков, прирост тарифа увеличит годовую выручку «Россети Сибирь» на 2,6 млрд руб., но этого будет недостаточно для улучшения ситуации.

На бывший офис Apple и Wildberries «Романов двор» в центре Москвы нашелся новый претендент. Арендовать бизнес-центр, расположенный недалеко от Кремля, может банк «Дом.РФ», столкнувшийся с необходимостью перевести часть сотрудников из комплекса «Искра-парк». Аренда этого офиса может достигать 374 млн руб. в год.

Из-за исчерпания возможностей получения вооружений напрямую из США Украина меняет подход к пополнению арсенала. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ.

Паром с 65 пассажирами на борту затонул рядом с островом Бали в Индонезии. Известно о минимум четырех погибших. На борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Паром также перевозил 22 транспортных средства, среди которых 14 грузовиков.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен столкнется с вотумом недоверия в Европарламенте. Голосование назначено на 10 июля в Страсбурге. Инициатором голосования стал евродепутат Георге Пипереа от румынской ультраправой партии «Альянса за освобождение румын».