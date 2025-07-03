«Сибирь» обновила состав перед началом чемпионата в группе «Золото» Второй лиги

Первый матч в группе «Золото» Второй лиги футболисты «Сибири» проведут на своем поле 20 июля. Соперником новосибирцев будет московский клуб «Динамо-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Жеребьевка турнира прошла 2 июля. «Сибирь» в этой группе из 10 клубов — единственная команда из азиатской части России.

Между завершением турнира в группе «Серебро», где «Сибирь» заняла второе место и получила повышение в статусе, и началом первенства в «Золоте» состав новосибирской команды претерпел значительные изменения. Так, команду покинул лучший ассистент Кирилл Фольмер, который за сезон сделал 16 голевых передач. Он будет выступать за ульяновскую «Волгу».

Ряды «Сибири» пополнил защитник Александр Елисеев, ранее являвшийся капитаном ивановского «Текстильщика». На его счету также 30 матчей в Российской премьер-лиге за самарские «Крылья Советов».

Валерий Лавский