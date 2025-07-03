Красноярская таможня возбудила дело о незаконном выводе за границу 88 млн рублей

Красноярская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов в особо крупном размере) в отношении 37-летнего руководителя коммерческой фирмы. Он подозревается в совершении незаконных переводов на банковский счет зарубежной компании на общую сумму 88 млн руб.

Как установило ведомство, фигурант дела изготовил поддельный контракт с иностранной фирмой на подготовку проекта строительных услуг. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сделка была фиктивной, а целью контракта стал исключительно вывод денежных средств за границу»,— рассказали в Красноярской таможне.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Михаил Кичанов