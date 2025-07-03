Концерт Агутина, фестиваль «Горький+» и джаз в Кремле

С 3 июля в Казанском Кремле стартует ежегодный фестиваль «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». В рамках фестиваля искусств «Горький +» на сцене нового Театра им. Г. Камала покажут театральные постановки и пройдут концертные программы, а у Центра семьи «Казан» можно будет посмотреть цирковое шоу. В Казани откроется выставка одного дня «Бытовая вязкость» от арт-группы «Замороженная Конина». Также в планах на неделю концерт Леонида Агутина, стендап Ярославы Тринадцатко и «Питер FM» в кино. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Какие выставки посетить

Чем заняться еще

Где послушать музыку

3 июля во дворе Присутственных мест Казанского Кремля стартует XIX Всероссийский фестиваль импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». Зрителей ждет выступление трио LRK с участием певицы Gayana и исполнителя Егора Сесарева. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

В рамках фестиваля искусств «Горький +» на сцене нового Театра им. Г. Камала пройдет серия музыкальных событий. 4 июля в 19:00 в музыкально-поэтической программе «Рассказы Горького» примет участие Народный артист РФ Евгений Миронов. Артист прочитает рассказы «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль», а Московский камерный хор Минина под руководством Тимофея Гольберга исполнит особую музыкальную партитуру. Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

5 июля в 19:00 оркестр театра Камала исполнит концертную программу «Любимые композиторы Горького», билеты от 600 руб. А 6 июля на спектакль-концерте «Рождение человека» рассказы Горького прочтут известные артисты театра и кино — Евгений Миронов и Юлия Пересильд в сопровождении ансамбля «Комонь». Начало в 17:00, билеты от 1500 руб. (16+)

5 июля на «Ак Барс Арене» состоится сольный концерт композитора, поэта, гитариста и певца Леонида Агутина. На концерте прозвучат лучшие хиты за всю историю творческой деятельности исполнителя. Начало в 19:00, билеты от 3000 руб. (6+)

7 июля оркестр молодёжного театра на Булаке представит новую программу «Рок-концерт № 2», собранную из хитов мирового рока. Оркестр исполнит культовые песни таких групп, как System of a down, Blink-182, Rammstein, а также хиты звёзд российской сцены. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — от 1050 руб. (16+)

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Какие спектакли посмотреть

4 июля Казанский цирк приглашает на спектакль-променад, который откроет для зрителей другую сторону цирка и сделает их частью этого удивительного мира. Иммерсивный спектакль «Трогатьельный спектакль» — это путешествие, где зрители не сидят на месте, а перемещаются по зданию цирка. Начало в 19.00, стоимость билета — 2500 руб. (12+)

5 и 6 июля на фестивале искусств «Горький +» на сцене нового Театра им. Г. Камала покажут театральные постановки.

В 20:00 пройдут показы спектакля «Итальянские истории». В нём соединяются музыка, навеянная итальянскими пейзажами, и сказки об Италии, написанные Максимом Горьким. Народная артистка РФ Ольга Остроумова вместе со студентами Школы-студии МХАТ рассказывает истории о городе, в котором кипит жизнь. Зависть и ревность, доброта и великодушие, благородство и честность — всё переплетается в человеческой природе. Билеты от 2000 руб. (12+)

6 июля в 18:00 зрители смогут посетить спектакль «Наше все... «Максим Горький. „Детство“ (Горький. Судьба)». Народный артист России Авангард Леонтьев представит новый моноспектакль на основе повести «Детство». Спектакль о судьбе сироты с двумя классами образования, ставшего всемирно известным писателем и пятикратным номинантом на Нобелевскую премию. Билеты от 1500 руб. (12+)

6 июля на сцене театра на Булаке покажут спектакль «Примадонны». Главные герои — актеры Лео и Джек — оказываются на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша ищет своих племянниц для того, чтобы оставить им наследство. Герои решают пойти ва-банк и разыграть спектакль в реальной жизни. Начало показов в 14:00 и 19:00, стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В прокат вышла российская комедия «Качели». Трое парней случайно встречают старого друга Веню, которого не видели 8 лет. Товарищи отправляются в настоящий отрыв, и веселье заходит слишком далеко. Жёнам и девушкам героев придётся спасать парней от проблем и последствий затянувшейся вечеринки. (18+)

С 3 июля в казанских кинотеатрах «Синема 5» и «Мир» начнут показывать фильм «Питер FM». Маша — диджей на популярном питерском радио, и Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, а Максим после победы в международном конкурсе архитекторов получает предложение о работе в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. (12+)

С 3 июля в прокат также выходит российская комедия «Не одна дома 2». В новой части Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Душа подростка рвется к новым приключениям, однако взрослые этого совсем не понимают. Одной из остановок на пути семьи становится кемпинг. Там же останавливается автобус, который везет подростков в летний лагерь. Маша знакомится с одной из девочек с таким же именем, которая совсем не хочет ехать в лагерь. Недолго думая, девочки меняются местами: Маша отправляется в лагерь, а «другая Маша» спокойно возвращается домой. (6+)

8 июля в «Киномакс-IMAX» пройдет спецпоказ спортивной драмы «F1» с Брэдом Питтом в главной роли. Он сыграл гонщика Сонни Хейса, который в 1990-е годы был восходящей звездой «Формулы 1», но после тяжелой травмы ушел из спорта. 30 лет спустя к нему обращается старый друг и владелец гоночной команды-аутсайдера с просьбой присоединиться к ней в качестве второго пилота и наставника для подающего надежды новичка. Ленту представит кинокритик Адиля Хайбуллина. Начало в 19:00, билет стоит 700 руб. (18+)

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Какие выставки посетить

В галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ состоится открытие выставки Российской академии художеств «Искусство графической серии и иллюстрации» с произведениями станковой и печатной графики, а также иллюстрациями, выполненными в различных видах офорта. Экспозиция включает около 250 произведений более чем 30 художников-стажёров и выпускников творческой мастерской графики РАХ. Центральное место в экспозиции займут произведения президента РАХ (1997-2025) Зураба Церетели. 3 июля в 16:00 состоится церемония открытия выставки, вход на церемонию — свободный. С 4 июля вход на выставку по билету за 300 руб.

6 июля в экспериментальном пространстве «Синий пол» откроется выставка одного дня «Бытовая вязкость» художниц Катерины Конюховой и Насти Мороз в качестве арт-группы «Замороженная Конина». В экспозицию войдут живопись, видео-арт, керамические объекты и объекты, созданные из повседневных и переработанных материалов. Несколько арт-объектов выставки расположатся за пределами пространства — в чайной Guru. Посетить выставку можно будет по регистрации на определенные слоты: в 12:00, 15:00 и 18:00.

8 июля в Галерее современного искусства откроется выставка Евгения Голубцова «Возвращение» в рамках проекта «Казанское время. Художники 1990-х», исследующая художественные процессы тех лет. На выставке «Возвращение» представлено около 200 работ автора из коллекции ГМИИ РТ, Музея-заповедника «Казанский Кремль», галереи Евгения Жудрова, Галеев-Галереи и многочисленных частных коллекций России. Стоимость билетов — 250 руб.

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Чем заняться еще

3 июля во внутреннем дворе ИТ-парка имени Башира Рамеева пройдет лекция «Почему нам (не) нравятся фильмы ужасов. Философские теории и влияние на сознание человека». Ее прочтет старший преподаватель кафедры философии, медиа и журналистики Тюменского государственного университета Роман Кочнев. Начало в 18:30. Вход по бесплатной регистрации.

С 4 по 6 июля у Центра семьи «Казан» покажут цирковое шоу «Горькийлэнд 3.0» по мотивам произведений Максима Горького. Это отсылка к великому писателю и его детской мечте о работе в цирке. Все артисты существуют в пространстве рассказов писателя, превращая их в цирковые перформансы и аттракционы. Вход по бесплатной регистрации.

6 июля с 12:00 до 17:00 в творческой лаборатории «Угол» будет проходить фестиваль «Культура повседневности». В программе: лекция-беседа «Личность в контекстах социального», арт-терапевтическая встреча с психологом «Антракт и занавес: право на паузу», обсуждение на английском языке «The Power of Presence», лекция-дискуссия «Маньеризм как культура переходного времени: эстетика кризиса и поиски нового художественного языка», лекция-дискуссия «Чужой среди своих: „Нарцисс и Златоуст“ как форма диалога между Западом и Востоком». Вход свободный по регистрации.

6 июля в Stand Up Kazan со стендап-концертом выступит Андрей Цеховский — участник проектов от Stand Up Club #1: «Разгоны», «Стендап комики», «Шоу историй». Начало в 18:00, стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

6 июля в Stand Up Kazan выступит Ярослава Тринадцатко — комикесса, участница проекта «Женщины комики» от Stand Up Club #1, автор YouTube-шоу «Пятница 13ко». Начало в 20:30, билеты от 1000 руб. (18+)

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Гузель Ахметгалиева