В Европарламенте 10 июля пройдет голосование о недоверии Урусуле фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен столкнется с вотумом недоверия в Европарламенте. Голосование назначено на 10 июля в Страсбурге, сообщает Euractiv.

Инициатором голосования стал евродепутат Георге Пипереа от румынской ультраправой партии «Альянса за освобождение румын» (AUR), входящей во фракцию «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR). Он внес предложение на прошлой неделе с 74 подписями. Хотя несколько евродепутатов позднее отозвали поддержку, Пипереа заявил 2 июля, что собрал 79 подписей. Это чуть больше минимального порога для запуска процедуры.

По словам источника издания, председатель Европарламента Роберта Метсола подтвердила, что предложение соответствует всем требованиям регламента. Дебаты по вопросу о вотуме недоверия состоятся 8 июля. Само голосование пройдет 10 июля во время пленарной сессии. По имеющимся оценкам, шансы на то, что инициатива получит необходимое большинство голосов, крайне малы.